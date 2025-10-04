Non ti vuole nessuno… | urla contro De Bruyne a Castel Volturno | La frattura è insanabile
“Non ti vuole nessuno.”: urla contro De Bruyne a Castel Volturno La frattura è insanabile"> Il belga è arrivato nel corso della sessione estiva di mercato ma adesso il suo futuro nel club sembra già compromesso. Clima incandescente a Castel Volturno, dove il nome di Kevin De Bruyne è finito al centro delle polemiche. Durante una delle ultime sedute di allenamento, alcuni tifosi hanno urlato contro il belga frasi pesanti, tra cui un secco: “Non ti vuole nessuno.”. Un episodio che ha lasciato il segno, incrinando ulteriormente il rapporto tra il campione e l’ambiente. Le contestazioni nascono da settimane di tensioni e ad alcune scelte considerate poco in linea con lo spirito della squadra. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
In questa notizia si parla di: vuole - nessuno
Nessuno vuole fare l’assessore all’Urbanistica a Milano. Basterà a Beppe Sala prendere tempo?
La ribellione contro l’autostrada, nessuno vuole la Bergamo-Treviglio: “Devasterà l’ambiente”
Capitale della cultura 2025, i privati fuggono: nessuno vuole fare pubblicità
02/10/2025 Festa dei Nonni e degli Angeli Custodi C’è un Nonno C’è un nonno in disparte che gioca alle carte, le gioca da solo: nessuno lo vuole. C’è un nonno in giardino che beve del vino, lo beve da solo: nessuno Io vuole. C’è un nonno per strada non so - facebook.com Vai su Facebook
Nessuno vuole un allevamento intensivo vicino a casa. A Travacò Siccomario, è in progetto la costruzione di un allevamento per 39.000 galline. Oltre 1.300 cittadini si sono mobilitati per fermarne la realizzazione, firmando petizioni e chiedendo al Comune di - X Vai su X
Gaza, le urla di Trump contro Netanyahu ma gli obiettivi restano comuni. Gli interessi Usa sulla Striscia - Ma sulle operazioni nella Striscia di Gaza, sia presenti che future, qualcosa è cambiato. Come scrive ilmessaggero.it
Milan, Allegri non vuole cali: ecco cos'ha urlato ai suoi giocatori dopo il 3-0 contro l'Udinese - Massimiliano Allegri è un perfezionista e non vuole cali di tensione nemmeno se la sua squadra sta vincendo 3- Si legge su milannews.it