“Non ti vuole nessuno.”: urla contro De Bruyne a Castel Volturno La frattura è insanabile"> Il belga è arrivato nel corso della sessione estiva di mercato ma adesso il suo futuro nel club sembra già compromesso. Clima incandescente a Castel Volturno, dove il nome di Kevin De Bruyne è finito al centro delle polemiche. Durante una delle ultime sedute di allenamento, alcuni tifosi hanno urlato contro il belga frasi pesanti, tra cui un secco: “Non ti vuole nessuno.”. Un episodio che ha lasciato il segno, incrinando ulteriormente il rapporto tra il campione e l’ambiente. Le contestazioni nascono da settimane di tensioni e ad alcune scelte considerate poco in linea con lo spirito della squadra. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

