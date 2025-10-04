Non solo tormentoni | Alvaro Soler fa ballare e riflettere con El Camino

(askanews) – È stato il re dei tormentoni estivi e solari, a 10 anni dal trionfo con brani come Sofia e El mismo sol, Alvaro Soler torna con un album più cantautorale, ma non per questo con meno energia. El Camino è un viaggio con tinte diverse anche inaspettate e coinvolgenti. «Questo album ha diverse fasi, è tutta una storia. Inizia con un sacco di energia, con emozioni già conosciute di Alvaro Soler, al centro cambia con un mondo più introspettivo in cui racconto le cose che penso ma che non avevo avuto il coraggio di dire e di condividere, è un album molto personale che bisogna ascoltare traccia per traccia dalla 1 alla 16 senza fare shuffle» Apàgame, una riflessione su un uso consapevole della tecnologia. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Non solo tormentoni: Alvaro Soler fa ballare e riflettere con “El Camino”

In questa notizia si parla di: tormentoni - alvaro

Non solo tormentoni, Alvaro Soler fa ballare e riflettere con El Camino

Alvaro Soler torna con "El camino". Dai tormentoni al cantautorato... ma con energia - X Vai su X

? Milano, 1 ott. (askanews) - È stato il re dei tormentoni estivi e solari, a 10 anni dal trionfo con brani come Sofia e El mismo sol, Alvaro Soler torna con un album più cantautorale, ma non per questo con meno energia. El Camino è un viaggio con tinte divers - facebook.com Vai su Facebook

Non solo tormentoni, Alvaro Soler fa ballare e riflettere con El Camino - È stato il re dei tormentoni estivi e solari, a 10 anni dal trionfo con brani come Sofia e El mismo sol, Alvaro Sole ... Segnala msn.com

Alvaro Soler, non più solo tormentoni: con “El Camino” fa ballare e riflettere - Da re dei tormentoni con "Sofia" e "El mismo sol" al cantautore maturo di oggi: con "El Camino", Soler firma un album che mescola ballabilità e introspezione ... Da iodonna.it