Non solo generale, ma uno sciopero generalizzato. Quest’ultima espressione è stata ripetuta ieri nei cortei che hanno unito un vasto e inedito fronte sindacale, da quello di base alla Cgil, . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Non solo generale, ma generalizzato: è di nuovo sciopero