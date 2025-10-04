Non solo generale ma generalizzato | è di nuovo sciopero
Non solo generale, ma uno sciopero generalizzato. Quest’ultima espressione è stata ripetuta ieri nei cortei che hanno unito un vasto e inedito fronte sindacale, da quello di base alla Cgil, . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Ci siamo: domani, 22 settembre, sarà il giorno dello sciopero. Generale e generalizzato. Ecco i punti di avvicinamento territoriale alla manifestazione centrale di Piazza dei Cinquecento, prevista per le ore 11.00. Vi ricordiamo che anche Arci Roma scenderà in - facebook.com Vai su Facebook