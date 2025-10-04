Non solo Bremer altro sgarbo dalla Premier per la Juve | addio con lo sconto

Quante insidie per la Juventus dalle big inglesi: nuovo assalto che potrebbe cambiare i piani della dirigenza bianconera Pericolo dalla Premier League per la Juventus. Le big del campionato inglese avrebbero messo gli occhi su Bremer e la prossima estate potrebbero con decisione tentare l’assalto al muro bianconero. Comolli, Dg Juve (LaPresse) – Calciomercato.it Chelsea, Manchester City, United, Arsenal e Liverpool tra le altre sarebbero interessate al centrale brasiliano, che in estate è rientrato in campo dopo il lungo stop per la lesione al legamento crociato del ginocchio. Bremer è un alfiere fondamentale per la Juve di Tudor, che proverà a recuperarlo per la partitissima di domenica sera all’Allianz Stadium contro il Milan. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

