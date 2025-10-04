Non sarà tollerato Trump fa tremare il mondo | la frase che spaventa cosa succede
Donald Trump alza il tono e lancia un chiaro avvertimento ad Hamas: “Non tollererò ritardi”. Il messaggio arriva direttamente dal suo social network Truth, dove l’ex presidente e attuale inquilino della Casa Bianca ha commentato la temporanea sospensione dei bombardamenti da parte di Israele, decisa per agevolare il rilascio degli ostaggi e far avanzare i negoziati di pace. “ Apprezzo il fatto che Israele abbia temporaneamente interrotto i bombardamenti per dare la possibilità di completare il rilascio degli ostaggi e l’accordo di pace. Hamas deve agire rapidamente, altrimenti tutto sarà annullato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
