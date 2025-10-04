Non me ne frega niente Tale e Quale Cristiano Malgioglio sbotta | scontro anche con Carlo Conti

Non sarebbe davvero Tale e Quale Show senza le uscite taglienti di Cristiano Malgioglio. Il giudice più irriverente del programma di Carlo Conti, tornato su Raiuno per la nuova stagione, è ancora una volta riuscito a infiammare il pubblico in studio e a dividere gli spettatori a casa. Durante la puntata, Malgioglio ha avuto un acceso scambio di battute con il pubblico dopo l’esibizione delle gemelle Provvedi, meglio conosciute come Le Donatella, che si sono cimentate nel brano “Roma-Bangkok” interpretando Giusy Ferreri e Baby K. Appena conclusa la performance, il paroliere non ha usato mezzi termini e ha stroncato senza esitazioni la loro prova. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Malgioglio perde le staffe con il pubblico di Tale e Quale Show: “Urlate pure, non me ne frega niente”

