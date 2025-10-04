Non è felice | un bomber bussa alla porta di Juve e… Como

Calciomercato.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inizio di stagione estremamente difficile: l’attaccante può lasciare il club e guarda alla Serie A Una stagione come le altre, verrebbe da dire. Il clima, in casa Manchester United, è sempre più teso. La cura Ruben Amorim non funziona: il portoghese non è ancora riuscito a fare sua la squadra e la situazione in casa Red Devils resta pessima. Como e Juventus sulle tracce di Zirkzee (LaPresse) – Calciomercato.it In queste prime gare di campionato, lo United ha già collezionato tre sconfitte ed il suo svantaggio dal Liverpool capolista è a più del doppio di distanza. E tra i profili più scontenti ci sarebbe Joshua Zirkzee. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

non 232 felice un bomber bussa alla porta di juve e8230 como

© Calciomercato.it - “Non è felice”: un bomber bussa alla porta di Juve e… Como

In questa notizia si parla di: felice - bomber

La Juventus fa felice Tudor: il bomber arriva entro sabato

Cerca Video su questo argomento: 232 Felice Bomber Bussa