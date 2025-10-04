non chiamateli scultori il dialogo impossibile

A Parigi, rue de l’Université è lunga quasi tre chilometri. Chi vi abita o sceglie di aprirvi il proprio ufficio, appartiene allo stesso gruppo socio-culturale che vive lungo un’altra arteria lunghissima, Dorsoduro a Venezia, specialmente nella sua parte a nord-est, le Zattere. Professionisti, artisti di successo, scrittori, cantanti. Rue de l’Univerité parte nel VII arrondissement, agli Invalides, e scende fino al V, l’area che un tempo si definiva boho-chic, adesso chissà, sebbene i residenti non siano cambiati affatto. Diego Della Valle, abitante del quartiere, ha scelto il numero 98 di questa strada per un investimento immobiliare e di immagine che premia il grandissimo lavoro svolto in questi anni attorno a Roger Vivier, gioiello calzaturiero del gruppo Tod’s prodotto presso alcuni dei più importanti calzaturifici marchigiani, nel centro-Italia da dove proviene anche il suo direttore creativo, Gherardo Felloni, quarantacinque anni, aretino, figlio e nipote d’arte nonostante per un certo periodo avesse studiato canto lirico, un po’ come il fondatore che, a poche centinaia di metri da dove, adesso, si apriranno i nuovi uffici, l’atelier e un grande archivio che parla di cinema almeno quanto di moda, aveva studiato per diventare scultore. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

