noi cristiani palestinesi assediati da militari israeliani che entrano nelle nostre case e arrestano chi vogliono spesso dormiamo in chiesa

Quando Lina Giacaman è nata, poco più di vent’anni fa, i cristiani erano il 20% della popolazione a Betlemme. Ora sono meno dell’1%, cioè 6mila persone, molte già pronte a partire verso l’Europa, gli Stati Uniti o nei Paesi confinanti. “Almeno cinquanta famiglie sono partite dal 7 ottobre 2023, quando la guerra ha avuto inizio; in tanti vogliono andar via e la Chiesa prova a trattenerli, offrendo lavoro e altre forme d’aiuto, per evitare che la minoranza cristiana scompaia”, commenta Lina a Ilfattoquotidiano.it. E osserva, con dolore: “Se ce ne andiamo anche noi giovani è finita: nel giro di poco terreni e luoghi sacri verrebbero spartiti, i muri si moltiplicherebbero e la comunità cristiana, con le sue tradizioni, finirebbe nell’oblio”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

