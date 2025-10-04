Noemi travolta e uccisa L’investitore dal giudice

Noemi Fiordilino, studentessa ventenne di Vertemate con Minoprio, era stata travolta e uccisa da un’auto la notte del 28 marzo, mentre era accovacciata in mezzo alla strada per soccorrere un animale ferito. Vincenzo Crudo, 32 anni di Fenegrò, alla guida dell’auto che l’aveva colpita, non si era fermato. Era tornato a casa, aveva detto di non essere uscito di casa visto che aveva un piede ingessato, e poi di non ricordare nulla. Era finito in carcere e poi ai domiciliari, accusato di omicidio stradale aggravato dalla fuga, dalla guida in stato di ebbrezza con un tasso di quasi 1.50, e senza patente, scaduta settimane prima e non rinnovata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Noemi travolta e uccisa. L’investitore dal giudice

