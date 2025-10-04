No gol no party! Anche Renate-Cittadella termina 0-0
A Meda non vince nessuno, e forse - proprio come contro la Pro Patria - perdono un po’ tutti. Renate e Cittadella si dividono la posta, in una partita noiosa a sprazzi e nervosa a tratti, che lascia negli occhi più domande che certezze. Ancora uno 0-0 per Iori, ancora una gara senza reti, la. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
