NO al genocidio | l’Italia in piazza e la visione strategica di Landini

È stata la manifestazione della coscienza ritrovata. Non una classica rivendicazione di categoria, ma una clamorosa affermazione di principi etici nel cuore della lotta sociale. L’onda montante di milioni di cittadini in oltre cento piazze italiane in occasione dello sciopero generale del 3 ottobre ha segnato un punto di svolta: per la prima volta da . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it © Lifeandnews.it - NO al genocidio: l’Italia in piazza e la visione strategica di Landini

In questa notizia si parla di: genocidio - italia

Salvini riceve il premio Italia-Israele per le sue «posizioni coraggiose». Protestano Pd-M5s-Avs: «Osceno: lui complice del genocidio» – Il video

Francesca Albanese: "Fame a Gaza voluta e pianificata da Israele, nella Striscia il genocidio peggiore della storia, Italia complice"

Gaza, presidente Unicef Italia Nicola Graziano sul genocidio: “È un’ecatombe che va fermata, malnutrizione aumentata del 180% da febbraio”

Il silenzio uccide quanto le bombe. Il genocidio che si sta consumando sotto gli occhi del mondo non può lasciarci indifferenti. Mentre i governi restano complici, con la loro immobilità e il loro silenzio, milioni di persone in tutta Italia hanno già dimostrato di non - facebook.com Vai su Facebook

Oggi a Roma e in tutta Italia per chiedere STOP al genocidio di Israele nella Striscia di Gaza e contro l’intercettamento con l’uso della forza della Global Sumud Flotilla! - X Vai su X

"Intifada, no al genocidio", gli slogan dei manifestanti al corteo pro Gaza a Roma - In migliaia sono scesi in piazza all'indomani dello sciopero generale per la Flotilla (Alexander Jakhnagiev) ... Segnala ilgiornale.it

Mo: Boldrini, 'in piazza Italia contro genocidio, Meloni prenda atto' - "Le piazze italiane traboccano di persone di tutte le età e di ogni estrazione che hanno giustamente ignorato le becere dichiarazioni di Meloni e Salvini che tentano di crim ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it