Niscemi 20 episodi di spaccio di cocaina documentati | arrestato 25enne vendeva da casa

Notizie.virgilio.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un venticinquenne arrestato a Niscemi per spaccio di cocaina: documentati venti episodi grazie alle telecamere della Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

niscemi 20 episodi di spaccio di cocaina documentati arrestato 25enne vendeva da casa

© Notizie.virgilio.it - Niscemi, 20 episodi di spaccio di cocaina documentati: arrestato 25enne, vendeva da casa

In questa notizia si parla di: niscemi - episodi

niscemi 20 episodi spaccioNiscemi, spacciava cocaina in casa: arrestato - La Polizia di Niscemi arresta un 25enne: documentati 20 episodi di spaccio di cocaina direttamente dal suo domicilio ... Si legge su ragusah24.it

Niscemi, cocaina spacciata da casa: arrestato un 25enne - La Polizia di Stato di Niscemi ha arrestato un giovane di 25 anni, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP ... Secondo newsicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Niscemi 20 Episodi Spaccio