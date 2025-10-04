Niscemi 20 episodi di spaccio di cocaina documentati | arrestato 25enne vendeva da casa
Un venticinquenne arrestato a Niscemi per spaccio di cocaina: documentati venti episodi grazie alle telecamere della Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: niscemi - episodi
GELA Fuoco nella notte in via Niscemi. Un incendio ha semidistrutto un'autovettura. Sull'episodio indagano gli agenti del commissariato (di Redazione) - facebook.com Vai su Facebook
Niscemi, spacciava cocaina in casa: arrestato - La Polizia di Niscemi arresta un 25enne: documentati 20 episodi di spaccio di cocaina direttamente dal suo domicilio ... Si legge su ragusah24.it
Niscemi, cocaina spacciata da casa: arrestato un 25enne - La Polizia di Stato di Niscemi ha arrestato un giovane di 25 anni, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP ... Secondo newsicilia.it