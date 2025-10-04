Ninja Gaiden 4 un video approfondimento con gli autori svela tanti dettagli su gameplay storia e tanto altro
Durante il Tokyo Game Show, il podcast ufficiale di Xbox ha diffuso un video speciale che offre uno sguardo approfondito su Ninja Gaiden 4, il ritorno della celebre saga action di Team Ninja in collaborazione con PlatinumGames e Xbox Game Studios. In uscita il 21 ottobre 2025, il gioco promette di unire la tradizione degli storici capitoli 3D con la spettacolarità e il ritmo frenetico tipico delle produzioni Platinum, offrendo un'esperienza moderna e al tempo stesso fedele alle radici della serie. Nel video di approfondimento di cui sopra, Masakazu Hirayama (director di Team Ninja) e Yuji Nakao (producer e director di PlatinumGames) discutono nel dettaglio gli aspetti chiave del titolo: la narrazione, incentrata sul doppio percorso dei protagonisti Ryu Hayabusa e Yakumo, le scene d'intermezzo cinematografiche e il bilanciamento tra azione pura e momenti di introspezione.
