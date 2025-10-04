Nina Moric contro l’ex Fabrizio Corona | Nostro figlio Carlos sta male e me la vedo da sola lui si dichiara nullatenente
Nina Moric ha rotto nuovamente il silenzio sui social e ha accusato l’ex Fabrizio Corona di essere un padre totalmente assente, lasciandola sola nella gestione di Carlos Maria, oggi ventitreenne, affetto da difficoltà psicologiche. “Da più di un anno sono l’unica persona che si prende cura di mio figlio Carlos, 23 anni. Vive con me e soffre di difficoltà psicologiche. Non ha alcun reddito e tutte le spese, dalle cure mediche ai farmaci, dal cibo all’affitto, ricadono interamente su di me”, ha scritto Nina sui social, chiaramente provata. Un messaggio che suona come una denuncia, ma anche come un grido d’aiuto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
