Nina Moric accusa Fabrizio Corona: padre assente e nessun aiuto per Carlos. Ecco cosa sta succedendo davvero Che fine ha fatto la famiglia felice che tutti volevano vedere? Dopo un’apparente riappacificazione, la tregua tra Nina Moric e Fabrizio Corona è definitivamente saltata. Quando lui è uscito dal carcere, lei era lì, al suo fianco. C’era chi sognava un ritorno di fiamma, ma si trattava solo di apparenze. Le foto con il figlio Carlos e la parola “famiglia” usata da Fabrizio sui social lasciavano intendere armonia. Ma la realtà era ben diversa. Oggi, quella favola si è spenta del tutto. Nina Moric ha rotto il silenzio con un’accusa durissima, pubblicata in una Instagram story colma di frustrazione e dolore. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Nina Moric contro Fabrizio Corona: la guerra per Carlos è appena iniziata