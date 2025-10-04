Nina Moric accusa Fabrizio Corona | Nostro figlio è malato e penso a tutto da sola Lui si dichiara nullatenente
Nina Moric torna ad attaccare Fabrizio Corona e lo fa con parole dure. In una story pubblicata su Instagram, la showgirl croata ha accusato l’ex compagno di averla lasciata completamente sola nella cura del figlio Carlos Maria, oggi 23 anni, affetto da difficoltà psicologiche. « Sono l’unica persona che si prende cura di mio figlio – ha scritto Moric – Carlos vive con me e soffre di problemi psicologici. Non ha un reddito e tutte le spese, dalle cure ai farmaci, dal cibo all’affitto, ricadono su di me». Moric chiama direttamente in causa l’ex re dei paparazzi. «Secondo la legge italiana e secondo qualsiasi principio di decenza, entrambi i genitori hanno il dovere di sostenere un figlio adulto vulnerabile che non può mantenersi da solo. 🔗 Leggi su Open.online
Nina Moric si scaglia contro Fabrizio Corona Secondo la showgirl, il suo ex compagno l'avrebbe lasciata completamente sola nella gestione del figlio Carlos
