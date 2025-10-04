Nicole Kidman e Keith Urban un addio da milioni di euro

Diciannove anni insieme, due figli, una vita tra red carpet e concerti, e adesso un divorzio che fa notizia non solo per i protagonisti, ma anche per le cifre da capogiro in ballo. Nicole Kidman e Keith Urban, una delle coppie più longeve e amate dello showbiz internazionale, starebbero per mettere ufficialmente fine al loro matrimonio. A riportarlo è il Daily Mail, che parla apertamente di un patrimonio da oltre 300 milioni di euro da spartire e di un accordo prematrimoniale che potrebbe cambiare le carte in tavola. Una separazione, quella tra la star hollywoodiana e il cantante country australiano, che arriva come un fulmine a ciel sereno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Nicole Kidman e Keith Urban, un addio da milioni di euro

In questa notizia si parla di: nicole - kidman

Nicole Kidman condivide un video esclusivo dal set di Practical Magic 2

Nicole Kidman pubblica il primo video dal set di Practical Magic 2

Amori & Incantesimi: una star del primo film conferma l'assenza dal sequel con Nicole Kidman e Sandra Bullock

La figlia di Nicole Kidman, Sunday Rose, sfila da Dior: è la nuova star delle passerelle - X Vai su X

In passerella le figlie di Bianca Balti e Nicole Kidman. In front row Johnny Depp, Jenna Ortega, Rosamund Pike... chi c'era alla prima sfilata donna di Jonathan Anderson per Dior - facebook.com Vai su Facebook

Nicole Kidman dopo il divorzio da Keith Urban «è triste, ma sta cercando di voltare pagina» - Fonti vicine all'ex coppia hanno rivelato a Page Six che l'attrice nonostante il dolore «va avanti con la sua vita», ed è tutta concentrata «sul benessere delle due figlie adolescenti» avute dal canta ... Segnala vanityfair.it

Nicole Kidman e l’addio a Keith Urban, lui ha già un’altra donna - Secondo fonti vicine alla coppia, il cantante country avrebbe già voltato pagina, lasciandosi alle spalle il legame con l’attrice australiana per una nuova relazione ... iodonna.it scrive