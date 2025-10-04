Nicolas cage sorprende con un film blaspemo tra polemiche e curiosità

il nuovo progetto di nicolas cage suscita forti reazioni e polemiche. Il prossimo ruolo dell’attore premio Oscar sta generando un acceso dibattito pubblico, con numerose critiche provenienti da diversi settori. La sua partecipazione a un film dal tema controverso ha attirato l’attenzione non solo per la scelta artistica, ma anche per le reazioni che ha suscitato tra i credenti e le associazioni religiose. descrizione del film e trama. un horror biblico in chiave soprannaturale. Il film intitolato The Carpenter’s Son si presenta come un horror ispirato ai racconti evangelici dell’infanzia di Gesù. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

