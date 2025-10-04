Nicola | L’anno scorso l’Inter era in finale di Champions noi ai playoff di B Abbiamo fatto il possibile
. Le dichiarazioni del tecnico della Cremonese Una sconfitta che insegna. La Cremonese di Davide Nicola esce da San Siro senza punti, battuta da un’Inter troppo forte, ma con la consapevolezza di aver intrapreso la strada giusta per la crescita. Nel post-partita, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: nicola - anno
Trovato cadavere sul Monviso, sarebbe di Nicola Ivaldo: era scomparso durante un’escursione quasi un anno fa
“Abbiamo trovato Nicola”. Medico scomparso da un anno, la scoperta più tragica: dov’era
“Lo abbiamo trovato così”. Nicola era scomparso da un anno: il drammatico annuncio
La Saga delle Sagome Sicilia le sue bellezze Nicola Vaiana (Anno 2023) #AchequestaeEtna - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo anno accademico, nuovo corso... Oggi si comincia! - X Vai su X