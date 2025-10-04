Nicola a Dazn | Abbiamo cercato di dire la nostra L’Inter ha meritato ma a me interessava questo

Inter News 24 Nicola a Dazn. Il tecnico della Cremonese ha parlato al termine del match contro l’Inter perso per 4-1 dalla formazione grigiorossa. Davide Nicola, allenatore della Cremonese, è stato intervistato a caldo da DAZN dopo la sconfitta per 4-1 contro l’ Inter a San Siro nella sesta giornata di Serie A 202526. Il tecnico dei grigiorossi ha analizzato la partita, esprimendo la sua soddisfazione per la risposta della squadra nonostante la netta sconfitta contro una delle squadre più forti d’Europa, che ha recentemente disputato la finale di Champions League. SULLA PARTITA E LA RISPOSTA DEI GIOCATORI – «Venivamo ad incontrare una squadra che l’anno scorso ha fatto la finale di Champions in un momento in cui non avevamo tutti gli effettivi, ma Faye, Barbieri, Vandeputte e Vardy mi hanno dato delle risposte». 🔗 Leggi su Internews24.com

