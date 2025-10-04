Nico Paz tra Como Real Madrid e Premier League | il ds Ludi inquadra così la situazione del gioiello argentino Rivelazione di mercato

Nico Paz è stato al centro dell’intervista del direttore sportivo del Como Ludi prima del match con l’Atalanta. Ecco cosa ha detto sull’argentino. Un progetto tecnico e l’affetto di una comunità contro i milioni della Premier League e il fascino del Real Madrid. La battaglia del Como per trattenere il suo gioiello, Nico Paz, è appena iniziata. A fare il punto sulla situazione è il DS del club, Carlalberto Ludi, che ha svelato i retroscena di un’estate caldissima e ha illustrato la strategia per convincere il talento argentino a restare. La minaccia Real e le sirene della Premier. Intervenuto a Sky Sport, Ludi ha confermato le voci estive. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

