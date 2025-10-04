Niang Dall’Europa alla Nba | Salto triplo
Nell’estate in cui l’Italia, grazie a Mattia Furlani, ha vinto il mondiale di salto in lungo, la Virtus scopre di poter Sal. tare ancora più lontano. Sal è il nomignolo di Saliou Niang, il giovane che la Virtus ha preso da Trento e che è stato protagonista di un’estate incredibile. Prima Saliou, che cestisticamente è cresciuto in Fortitudo sotto lo sguardo attento di un allenatore di valore qual è Federico Politi, è stato scelto dalla Nba, al secondo giro del draft. Poi, agli Europei, è stato uno dei giocatori più osservati e ammirati. Di più: uno capace di entrare a freddo e di spaccare le partite, con la sua energia, il suo atletismo, la sua voglia di rendersi utile al gruppo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: niang - dall
Saliou Niang, al suo esordio assoluto in Eurolega: 12 punti 6/8 da due 4 rimbalzi 3 assist 1 recupero 16 di valutazione Eletto MVP dell’incontro, alla prima partita in carriera in Eurolega e contributo vitale per la prima vittoria della stagione europea della Virtus. - facebook.com Vai su Facebook
Saliou Niang scelto al Draft Nba: giocherà con i Cavs, ma non subito. Chi è il talento azzurro - Il 21enne talento azzurro è stato scelto al secondo giro del Draft NBA, alla chiamata numero 58, dai Cleveland Cavaliers. Secondo leggo.it
Niang, Faye, Torresani: tre gli italiani eleggibili al Draft Nba. Non c’è Dame Sarr, andrà in Ncaa - Tra i 106 americani e stranieri che sperano in una chiamata al primo o secondo giro del Draft, il 25 e il 26 giugno a Brooklyn, ci sono dunque ben tre giocatori italiani. Segnala repubblica.it