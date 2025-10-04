Niang Dall’Europa alla Nba | Salto triplo

Nell’estate in cui l’Italia, grazie a Mattia Furlani, ha vinto il mondiale di salto in lungo, la Virtus scopre di poter Sal. tare ancora più lontano. Sal è il nomignolo di Saliou Niang, il giovane che la Virtus ha preso da Trento e che è stato protagonista di un’estate incredibile. Prima Saliou, che cestisticamente è cresciuto in Fortitudo sotto lo sguardo attento di un allenatore di valore qual è Federico Politi, è stato scelto dalla Nba, al secondo giro del draft. Poi, agli Europei, è stato uno dei giocatori più osservati e ammirati. Di più: uno capace di entrare a freddo e di spaccare le partite, con la sua energia, il suo atletismo, la sua voglia di rendersi utile al gruppo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Niang Dall’Europa alla Nba: Sal...to triplo