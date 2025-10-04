New Genesis Aesthetic Regenerative & Genomic Medicine | eccellenza e innovazione in Italia

La bellezza, la salute e il benessere oggi si fondono in un unico concetto: prendersi cura di sé in modo completo, valorizzando tanto l'aspetto esteriore quanto l'equilibrio interiore. È questa la missione di New Genesis Aesthetic Regenerative & Genomic Medicine, un network che ha saputo rivoluzionare il settore dell'estetica e della medicina rigenerativa in Italia, diventando un punto di riferimento per chi cerca risultati concreti, tecnologie all'avanguardia e un approccio personalizzato. Grazie alla visione e alla leadership dell'amministratore Gianluca Zottoli, il brand ha intrapreso un percorso di crescita che lo ha portato a essere presente in diverse città italiane, offrendo ovunque lo stesso standard di eccellenza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

