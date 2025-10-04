New England Patriots @ Buffalo Bills | anteprima previsione e probabilità
2025-10-04 10:00:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Anteprima per il New England Patriots @ Buffalo Bills. I New England Patriots viaggiano a Buffalo questo fine settimana per una resa dei conti del calcio di domenica sera con le fatture imbattute. Dopo aver bordo dei Miami Dolphins 33-27 nella settimana 2, i Patriots hanno la possibilità di aprire 2-0 in AFC East Play per la prima volta dal 2019. Il gioco porta anche un po ‘di storia in più, in quanto sarà l’ultima apparizione della stagione regolare del New England allo Stadium Highmark prima che Buffalo si trasferisca nella sua nuova sede il prossimo anno. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: england - patriots
