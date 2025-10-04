Netanyahu | Vicini al traguardo tutti gli ostaggi saranno rilasciati e l’Idf resterà a Gaza Trump | Tregua immediata con il sì di Hamas – La diretta

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che apprezza l’abbassamento dei bombardamenti da parte di Israele sulla Striscia di Gaza ma Hamas deve agire in fretta. Altrimenti tutto sarà annullato, ha ribadito il numero uno della Casa Bianca su Truth. Intanto l’inviato statunitense per il Medio Oriente Steve Witkoff si recherà nelle prossime ore in Egitto dove lunedì 6 ottobre dovrebbe tenersi il primo round di negoziati tra Israele e Hamas sui dettagli del piano di pace. Intanto, Tel Aviv sembra aver «ridotto» l’offensiva a Gaza. Secondo quanto riferito, le truppe avrebbero avuto l’ordine di portare avanti solo «manovre difensive» subito dopo i colloqui tra Israele e Stati Uniti e dopo le dichiarazioni distensive di Hamas sul piano di Trump in 20 punti. 🔗 Leggi su Open.online

