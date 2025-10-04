Netanyahu | Vicini al traguardo tutti gli ostaggi saranno rilasciati e l’Idf resterà a Gaza Trump | Tregua immediata con il sì di Hamas – La diretta

Open.online | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che apprezza l’abbassamento dei bombardamenti da parte di Israele sulla Striscia di Gaza ma Hamas deve agire in fretta. Altrimenti tutto sarà annullato, ha ribadito il numero uno della Casa Bianca su Truth. Intanto l’inviato statunitense per il Medio Oriente Steve Witkoff si recherà nelle prossime ore in Egitto dove lunedì 6 ottobre dovrebbe tenersi il primo round di negoziati tra Israele e Hamas sui dettagli del piano di pace. Intanto, Tel Aviv sembra aver «ridotto» l’offensiva a Gaza. Secondo quanto riferito,  le truppe avrebbero avuto l’ordine di portare avanti solo «manovre difensive»  subito dopo i colloqui tra Israele e Stati Uniti e dopo le dichiarazioni  distensive di Hamas sul piano di Trump  in 20 punti. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: netanyahu - vicini

Raid chiesa a Gaza, Netanyahu invita il Papa in Israele: “Siamo vicini ad accordo con Hamas”

Netanyahu a Papa Leone: "I negoziati su Gaza procedono, vicini a un accordo" | Nuovi raid sulla Striscia, oltre 40 morti

Papa Leone XIV: "Ingiustificabile attacco alla chiesa a Gaza" | Netanyahu a Prevost: "Avanti con i negoziati, vicini a un'intesa per la tregua"

netanyahu vicini traguardo tuttiGaza, Trump: “Vicini ad accordo di pace”. Netanyahu: “Rilascio ostaggi da parte di Hamas e Idf nella Striscia”. Negoziati in Egitto - In Israele decine di migliaia di persone sono scese in piazza questa sera a Tel Aviv, mentre cresce l’attesa per il possibile accordo sul cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi da parte ... Come scrive padovanews.it

netanyahu vicini traguardo tuttiIsraele, Trump: "Vicini a un accordo di pace a Gaza". Netanyahu: "Ritorno ostaggi e Idf nella Striscia". Negoziati in Egitto - "Siamo vicini" a un accordo di pace a Gaza, ha detto il presidente degli Stati Uniti al giorna ... Segnala adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Netanyahu Vicini Traguardo Tutti