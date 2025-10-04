Netanyahu | Spero annuncio rilascio tutti ostaggi in prossimi giorni

Tel Aviv (Israele), 4 ott. (LaPresseAP) – Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha dichiarato che spera di poter annunciare il rilascio di tutti gli ostaggi da Gaza “nei prossimi giorni”. In una breve dichiarazione, Netanyahu ha affermato di aver inviato una delegazione in Egitto “per definire i dettagli tecnici”, aggiungendo che “il nostro obiettivo è quello di concludere questi negoziati entro pochi giorni”. Il premier israeliano ha annunciato di aver accettato alcuni elementi del piano Usa. Il presidente Usa Donald Trump ha accolto con favore la dichiarazione di Hamas, ma sabato ha avvertito che “Hamas deve agire rapidamente, altrimenti tutto sarà compromesso”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

