Netanyahu | Hamas sarà smantellato costretto a ok sul piano Ostaggi presto a casa
Stati Uniti e Israele limiteranno i negoziati a pochi giorni. Poi Hamas verrà smantellato, militarmente o politicamente. Hamas è stato costretto ad accettare il piano Trump. Siamo sul punto di raggiungere un grande risultato. Spero di potervi annunciare il rilascio di tutti i nostri ostaggi, in un colpo sol o». All’indomani della risposta «aperta» di Hamas al piano di Donald Trump, il premier. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Hamas contro Netanyahu: «Combatteremo chiunque voglia occupare Gaza». L'Onu: «Evitare ulteriore escalation»
Netanyahu accetta il piano di Trump per Gaza: “Guerra se Hamas rifiuta”
Netanyahu valuta concessioni ad Hamas per arrivare al cessate il fuoco, ma assicura: “Al termine della tregua, si torna a combattere”
Netanyahu: "Hamas sarà smantellato, costretto ad accettare piano Trump" #israele #guerra #gaza #4ottobre - X Vai su X
Ettore Rosato. . Hamas, ANP, Netanyahu, tutti i Paesi arabi, l'Unione Europea, dicono di andare avanti sul piano di pace, incredibilmente presentato da Trump. Questa è la strada da percorrere e da sostenere da parte di tutta la politica italiana. Ho visto troppa t - facebook.com Vai su Facebook
Piano per Gaza, Netanyahu: "Hamas verrà smantellato. Gli ostaggi torneranno presto a casa" - Alla vigilia dei nuovi colloqui in Egitto il primo ministro israeliano assicura di aver coordinato con Trump "una mossa diplomatica che ha ribaltato la situazione" ... Si legge su today.it
Netanyahu: Hamas smantellato, Idf a Gaza - Ci siano buone possibilità di arrivare a questo risultato". Riporta rainews.it