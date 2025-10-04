Netanyahu | Hamas sarà smantellato costretto a ok sul piano Ostaggi presto a casa

Stati Uniti e Israele limiteranno i negoziati a pochi giorni. Poi Hamas verrà smantellato, militarmente o politicamente. Hamas è stato costretto ad accettare il piano Trump. Siamo sul punto di raggiungere un grande risultato. Spero di potervi annunciare il rilascio di tutti i nostri ostaggi, in un colpo sol o». All’indomani della risposta «aperta» di Hamas al piano di Donald Trump, il premier. 🔗 Leggi su Feedpress.me

