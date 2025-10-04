Netanyahu ha ordinato gli attacchi con i droni alla Flotilla in Tunisia
Il primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu ha deciso gli attacchi con i droni alle navi della Global Sumud Flotilla in Tunisia. A dirlo sono stati due funzionari dell’intelligence americana a Cbs News. Si parla degli apparecchi che l’ 8 e il 9 settembre hanno colpito la Flotilla. Secondo la ricostruzione fornita dal media americano sarebbero stati fatti partire da un sottomarino. E hanno effettivamente sganciato ordigni incendiari sulle imbarcazioni ormeggiate appena fuori dal porto di Sidi Bou Said. La Cbs ricorda che ai sensi del diritto internazionale umanitario e del diritto dei conflitti armati l’uso di armi incendiarie contro una popolazione civile o obiettivi civili è proibito in ogni circostanza. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: netanyahu - ordinato
L'ufficio di Netanyahu ha ordinato all'esercito israeliano di installare altoparlanti in vari punti di Gaza, in modo che i residenti della Striscia possano ascoltare in diretta il suo discorso all'Assemblea Generale dell'ONU, previsto per oggi @ultimoranet - X Vai su X
Netanyahu ha ordinato un attacco a San’a durante il volo per New York - facebook.com Vai su Facebook
«Netanyahu ha ordinato gli attacchi con i droni alla Flotilla in Tunisia» - Le bombe sganciate sulle imbarcazioni ormeggiate fuori dal porto di Sidi Bou Said L'articolo «Netanyahu ha ordinato gli attacchi con i droni alla F ... Da msn.com
Netanyahu ha ordinato un attacco a San’a durante il volo per New York - (askanews) – Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato di lanciare l’attacco a San’a, contro il gruppo yemenita Houthi, mentre era in volo per New York. Come scrive askanews.it