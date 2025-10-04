Nessuna traccia di Marianna Bello il questore | Accertamenti per identificare l' autore del procurato allarme

In tanti, anzi tantissimi, ci hanno creduto. Qualcuno ha perfino sostenuto che era stata vista piena di fango, mentre la soccorrevano. In piazza Della Libertà non c'è stato altro che un falso allarme, dettato dalla speranza, dall'apprensione certo. Ma purtroppo, tutto falso. E adesso la polizia. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

nessuna traccia marianna belloDispersa durante nubifragio a Favara, di Marianna Bello ancora nessuna traccia: il paese continua a sperare - Sommozzatori dei vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di dragaggio del collettore e del canale di scolo di piazza Indipendenza. Da lasicilia.it

nessuna traccia marianna belloNessuna notizia di Marianna Bello, ricerche proseguono con droni e cani molecolari - Le operazioni di ricerca si sono spostate dalla zona del “Conzo” a quella nei pressi di via Olanda. Secondo grandangoloagrigento.it

