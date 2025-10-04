Nessuna traccia di Marianna Bello il questore | Accertamenti per identificare l' autore del procurato allarme
In tanti, anzi tantissimi, ci hanno creduto. Qualcuno ha perfino sostenuto che era stata vista piena di fango, mentre la soccorrevano. In piazza Della Libertà non c'è stato altro che un falso allarme, dettato dalla speranza, dall'apprensione certo. Ma purtroppo, tutto falso. E adesso la polizia. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: nessuna - traccia
Ventimiglia, nessuna traccia del bimbo scomparso: due elicotteri e sessanta persone impegnate nelle ricerche
La giornata spensierata in riva al lago poi la tragedia: ancora nessuna traccia del 21enne scomparso dopo un tuffo con gli amici
Allarme a Ventimiglia: scomparso un bimbo di 5 anni, nessuna traccia da ore
Trovato l’armadietto dentro il quale erano custodite ma nessuna traccia delle armi - facebook.com Vai su Facebook
Silente durante i governi di centrosinistra, mentre la crisi economica e sociale era sotto gli occhi di tutti, non ha mai speso una parola sul Green Pass né sui lavoratori discriminati. All’epoca, di lui nessuna traccia. Landini è ricomparso solo negli ultimi tre anni, i - X Vai su X
Dispersa durante nubifragio a Favara, di Marianna Bello ancora nessuna traccia: il paese continua a sperare - Sommozzatori dei vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di dragaggio del collettore e del canale di scolo di piazza Indipendenza. Da lasicilia.it
Nessuna notizia di Marianna Bello, ricerche proseguono con droni e cani molecolari - Le operazioni di ricerca si sono spostate dalla zona del “Conzo” a quella nei pressi di via Olanda. Secondo grandangoloagrigento.it