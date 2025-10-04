Nessun problema per Sinner all’esordio a Shanghai | l’azzurro riparte dalle certezze e supera Altmaier

Attento, concentrato, preciso e con pochi esperimenti. Jannik Sinner batte Daniel Altmaier al secondo turno (il primo per l'azzurro) del Masters 1000 di Shanghai e prosegue il cammino positivo dopo la vittoria a Pechino, in finale contro Learner Tien. 6-3, 6-3 il finale per l'altoatesino, in circa un'ora e mezza di partita. Un match in cui Sinner ha sperimentato meno rispetto agli ultimi giocati, in cui aveva manifestato la volontà di variare e apportare cambiamenti al proprio stile di gioco. Lo ha fatto solo nelle situazioni in cui era concesso farlo: in situazioni di 40-0 o simili, nelle fasi conclusive del match quando lo aveva già in pugno.

"Ho avuto la diarrea e perso diversi liquidi. Ero un po' teso": Sinner svela i problemi fisici a Pechino prima della semifinale - Il tennista italiano confessa i problemi fisici avuti negli ultimi giorni, ma rassicura: "Non sono preoccupato per la finale"

Sinner, esordio US Open senza storia e Kopriva ko: chi affronta ora - Sull'Arthur Ashe Stadium il numero 1 al mondo ha archiviato il ceco Vit Kopriva (numero 87