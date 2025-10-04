Neres è pronto Conte deve solo stabilire se tornare al 4-3-3 contro il Genoa Repubblica

Neres è pronto se Conte dovesse rinunciare ai quattro di centrocampo (Repubblica) Come giocherà il Napoli contro l Genoa (domani ore 18)? Sempre col 4-1-4-1 o tornerà al 4-3-3 e regalerà una giornata da titolare a Neres? Ne scrive Repubblica Napoli con Pasquale Tina: La sensazione è un piccolo turn over: in difesa rientrano sicuramente Meret e Di Lorenzo che ha scontato la squalifica in Champions. C’è un’altra tentazione: dare una chance a David Neres dal primo minuto. Non indossa la maglia da titolare dallo scorso 14 aprile (il 3-0 all’Empoli), poi il suo fina le di stagione è stato condizionato dagli infortuni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

