Neres è pronto Conte deve solo stabilire se tornare al 4-3-3 contro il Genoa Repubblica
Neres è pronto se Conte dovesse rinunciare ai quattro di centrocampo (Repubblica) Come giocherà il Napoli contro l Genoa (domani ore 18)? Sempre col 4-1-4-1 o tornerà al 4-3-3 e regalerà una giornata da titolare a Neres? Ne scrive Repubblica Napoli con Pasquale Tina: La sensazione è un piccolo turn over: in difesa rientrano sicuramente Meret e Di Lorenzo che ha scontato la squalifica in Champions. C’è un’altra tentazione: dare una chance a David Neres dal primo minuto. Non indossa la maglia da titolare dallo scorso 14 aprile (il 3-0 all’Empoli), poi il suo fina le di stagione è stato condizionato dagli infortuni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: neres - pronto
In vista dello Sporting, Conte è tentato dal 4-3-3: secondo Il Corriere dello Sport, uno dei Fab Four potrebbe partire dalla panchina In tal caso, sarebbe Neres a scendere in campo accanto a Politano e Hojlund Sulla destra, invece, Spinazzola è pronto a pr - X Vai su X
In vista dello Sporting, Conte è tentato dal 4-3-3: secondo Il Corriere dello Sport, uno dei Fab Four potrebbe partire dalla panchina In tal caso, sarebbe Neres a scendere in campo accanto a Politano e Hojlund Sulla destra, invece, Spinazzola è pronto a pr - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, Conte pensa alle rotazioni: Neres e Gutierrez insidiano i titolari - Il tecnico del Napoli medita qualche cambio per gestire le energie, scalpita l’esterno brasiliano David Neres, pronto per la sua prima vera chance ... tuttomercato24.com scrive
Conte ed il turn over che non c’è: la delusione di Lang, Neres e Gutierrez - Lang, Neres e Gutierrez continuano a non convincere Conte. internapoli.it scrive