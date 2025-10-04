Neres è pronto Conte deve solo stabilire se tornare al 4-3-3 contro il Genoa Repubblica

Ilnapolista.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Neres è pronto se Conte dovesse rinunciare ai quattro di centrocampo (Repubblica) Come giocherà il Napoli contro l Genoa (domani ore 18)? Sempre col 4-1-4-1 o tornerà al 4-3-3 e regalerà una giornata da titolare a Neres? Ne scrive Repubblica Napoli con Pasquale Tina: La sensazione è un piccolo turn over: in difesa rientrano sicuramente Meret e Di Lorenzo che ha scontato la squalifica in Champions. C’è un’altra tentazione: dare una chance a David Neres dal primo minuto. Non indossa la maglia da titolare dallo scorso 14 aprile (il 3-0 all’Empoli), poi il suo fina le di stagione è stato condizionato dagli infortuni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

neres 232 pronto conte deve solo stabilire se tornare al 4 3 3 contro il genoa repubblica

© Ilnapolista.it - Neres è pronto, Conte deve solo stabilire se tornare al 4-3-3 contro il Genoa (Repubblica)

In questa notizia si parla di: neres - pronto

neres 232 pronto conteNapoli, Conte pensa alle rotazioni: Neres e Gutierrez insidiano i titolari - Il tecnico del Napoli medita qualche cambio per gestire le energie, scalpita l’esterno brasiliano David Neres, pronto per la sua prima vera chance ... tuttomercato24.com scrive

neres 232 pronto conteConte ed il turn over che non c’&#232;: la delusione di Lang, Neres e Gutierrez - Lang, Neres e Gutierrez continuano a non convincere Conte. internapoli.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Neres 232 Pronto Conte