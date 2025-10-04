nembo cambio al vertice arriva il alessandro villa

Solennità, come di rito, per il cambio al vertice di una componente di grande valore del mondo militare italiano. Si è svolta ieri, nella caserma "Giovanni Marini" di Pistoia, la cerimonia di avvicendamento al comando del 183esimo reggimento paracadutisti "Nembo" tra il colonnello Francesco Errico e il colonnello Alessandro Villa. L’evento, carico di significato per la comunità militare e civile del territorio – viene spiegato con una nota: si è tenuto alla presenza del comandante della brigata paracadutisti "Folgore", generale di brigata Federico Bernacca, del Prefetto di Pistoia, Dangelo Gallo Carrabba, del sindaco, Alessandro Tomasi, e delle associazioni combattentistiche e d’Arma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

