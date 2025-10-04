Roma – Urla Salvini: “La sanzione deve essere equiparata al danno che crei!”. Ribatte Maurizio Landini: “Salvini stia tranquillo perché lo paghiamo noi con le nostre tasse e queste manifestazioni tengono alto l’onore del Paese”. E ancora Salvini: “Sapere che a metà giornata ci sono 30 poliziotti feriti, stazioni bloccate, autostrade fermate, invasioni di aeroporti. Abbiamo voluto dare una chance alla Cgil di fermarsi, lo sciopero era stato dichiarato illegittimo ma hanno voluto tirar dritto. Abbiamo dato una chance, hanno preferito fare guerra politica, parlando di pace, sapremo come comportarci”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nelle piazze dello sciopero generale insulti e minacce contro Meloni e i ministri: “Farete la fine di Mussolini e Kirk”. La guerra (verbale) tra Salvini e Landini