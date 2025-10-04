Nelle piazze dello sciopero generale insulti e minacce contro Meloni e i ministri | Farete la fine di Mussolini e Kirk La guerra verbale tra Salvini e Landini

Quotidiano.net | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma –  Urla Salvini: “La sanzione deve essere equiparata al danno che crei!”. Ribatte Maurizio Landini: “Salvini stia tranquillo perché lo paghiamo noi con le nostre tasse e queste manifestazioni tengono alto l’onore del Paese”. E ancora Salvini: “Sapere che a metà giornata ci sono 30 poliziotti feriti, stazioni bloccate, autostrade fermate, invasioni di aeroporti. Abbiamo voluto dare una chance alla Cgil di fermarsi, lo sciopero era stato dichiarato illegittimo ma hanno voluto tirar dritto. Abbiamo dato una chance, hanno preferito fare guerra politica, parlando di pace, sapremo come comportarci”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

nelle piazze dello sciopero generale insulti e minacce contro meloni e i ministri farete la fine di mussolini e kirk la guerra verbale tra salvini e landini

© Quotidiano.net - Nelle piazze dello sciopero generale insulti e minacce contro Meloni e i ministri: “Farete la fine di Mussolini e Kirk”. La guerra (verbale) tra Salvini e Landini

In questa notizia si parla di: piazze - sciopero

Sciopero e presidio per Gaza: Cgil organizza una mobilitazione nelle piazze italiane

Sciopero generale per Gaza: trasporti, scuole e sanità, ecco cos’è a rischio e le piazze della protesta

Lo sciopero per Gaza nelle piazze, da Genova a Roma manifestazioni in tutta Italia

piazze sciopero generale insultiNelle piazze dello sciopero generale insulti e minacce contro Meloni e i ministri: “Farete la fine di Mussolini e Kirk”. La guerra (verbale) tra Salvini e Landini -  La replica di Landini: “Non si è mai visto un ministro minacciare i cittadini” ... Si legge su quotidiano.net

piazze sciopero generale insultiSciopero generale, piazze strapiene: i cortei arrivano in tangenziali, porti e stazioni. La Cgil: “Più di 2 milioni di persone in oltre 100 città” - La linea 1 della Metro di Napoli è chiusa alla stazione Garibaldi, con sospensione dell’intera tratta. Secondo ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Piazze Sciopero Generale Insulti