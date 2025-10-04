Nell’anno scolastico 2026-2027 nuovi corsi negli istituti abruzzesi | tre le novità per il Pescarese
La Cisl scuola Abruzzo-Molisefa il punto sull’offerta formativa che, in Abruzzo, vedrà nell’anno scolastico 2026-2027 diversi nuovi corsi di studio negli istituti del territorio. Tre quelli che saranno attivati nella provincia di Pescara ed entrambi riguardano scuole del capoluogo adriatico. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: nell - anno
I due centauri morti nell’incidente di viale Battisti a Monza: a un anno di distanza manca ancora la perizia chiesta dal tribunale
Humanes entusiasta per il suo primo anno nell’Inter Primavera: «Sono pronto, spero in un anno fantastico! Sono grato a Inzaghi per un motivo»
Satnam Singh, ad un anno dalla morte genitori in lacrime nell’incontro in Regione
? Nell’anno scolastico 2023-24, il numero dei docenti risultava in tutto di 962.706 unità. Ma chi c’è dietro a quei numeri? La nuova indagine di Cisl Scuola e Tuttoscuola, con Fondazione Ezio Tarantelli, cerca di dare un volto a quei docenti. ? https://tuttoscu - X Vai su X
? Nell’anno scolastico 2023-24, il numero dei docenti risultava in tutto di 962.706 unità, di cui 730.234 con contratto a tempo indeterminato e 232.472 con contratto a tempo determinato. Ma chi c’è dietro a quei numeri? La nuova indagine di Cisl Scuola e Tut - facebook.com Vai su Facebook
Consulte Provinciali degli Studenti per il biennio 2025/2027, elezioni entro il 31 ottobre – NOTA - Con la fine dell’anno scolastico 2024/2025, è giunto al termine il mandato biennale dei rappresentanti delle Consulte Provinciali degli Studenti. Riporta tecnicadellascuola.it
Approvato il Piano provinciale di dimensionamento scolastico per l'Anno Scolastico 2026/2027 - Approvato dalla Conferenza Provinciale di organizzazione della rete scolastica il Piano provinciale di dimensionamento scolastico per l'Anno Scolastico 2026- Come scrive orvietonews.it