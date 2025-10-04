Nell’anno scolastico 2026-2027 nuovi corsi negli istituti abruzzesi | tre le novità per il Pescarese

La Cisl scuola Abruzzo-Molisefa il punto sull’offerta formativa che, in Abruzzo, vedrà nellanno scolastico 2026-2027 diversi nuovi corsi di studio negli istituti del territorio. Tre quelli che saranno attivati nella provincia di Pescara ed entrambi riguardano scuole del capoluogo adriatico. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

nell8217anno scolastico 2026 2027Consulte Provinciali degli Studenti per il biennio 2025/2027, elezioni entro il 31 ottobre – NOTA - Con la fine dell’anno scolastico 2024/2025, è giunto al termine il mandato biennale dei rappresentanti delle Consulte Provinciali degli Studenti. Riporta tecnicadellascuola.it

nell8217anno scolastico 2026 2027Approvato il Piano provinciale di dimensionamento scolastico per l'Anno Scolastico 2026/2027 - Approvato dalla Conferenza Provinciale di organizzazione della rete scolastica il Piano provinciale di dimensionamento scolastico per l'Anno Scolastico 2026- Come scrive orvietonews.it

