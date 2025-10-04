Nella tana di Caserta OraSì su un campo caldo | Servirà anche agonismo

Sabato sera di fuoco per l’OraSì attesa alle 21 dalla difficile partita in casa della Paperdi Caserta, capolista a punteggio pieno insieme ad altre quattro squadre. I campani sono una delle favorite per le prime posizioni e hanno già mostrato tutto il loro potenziale, soprattutto in attacco, nello scontro diretto casalingo vinto contro Jesi, e dunque i giallorossi sono chiamati ad una prestazione maiuscola. Ravenna arriva dopo lo stop forzato di domenica scorsa dovuto al rinvio della partita casalinga con Nocera (si recupererà mercoledì alle 20.30 al PalaCosta) e ha avuto la possibilità di preparare al meglio questa insidiosa trasferta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

