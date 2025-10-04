Nel segno di Serafino D’Onofrio. Questo pomeriggio l’Impianto Baratti di via Irnerio ospiterà il IV Memorial di pugilato dedicato allo storico Presidente di Aics scomparso nel marzo del 2022. Da quel momento Moreno Barbi della Regis ha portato avanti l’evento affinché potesse onorarne la memoria e l’importante contributo sportivo e sociale di un uomo che ha dato tanto alla città e alla boxe in particolare. Nel solco del San Petronio del Pugilato, il Memorial Serafino D’Onofrio porta avanti la tradizione legata alla Noble Art, ospitando quest’anno anche le Fasi Regionali del Campionato Italiano Under 15 maschile e femminile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Nel ricordo di D’Onofrio. Sul ring con i valori di Serafino. Torna il Memorial per i giovani