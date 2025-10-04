Nel giorno di San Francesco il Papa lancia l’appello ai giovani | Esigete di più da voi stessi la povertà evangelica ricorda che la terra appartiene a tutta l’umanità non ai privilegiati

Durante l'udienza giubilare del 4 ottobre, in occasione della solennità di San Francesco d'Assisi, il Santo Padre ha rivolto un appello ai giovani polacchi presenti in piazza San Pietro, studenti e universitari chiamati ad assumersi responsabilità future nella società e nelle comunità di appartenenza. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: giorno - francesco

Il fratello del Papa: “Giochiamo a Wordle ogni giorno, gli manca guidare. Con Francesco erano amici”

“Dovete saperlo”. Francesco Sarcina al veleno con Clizia Incorvaia: proprio nel giorno del compleanno della figlia

Il giorno in cui il Papa Francesco rischiò la vita: l’attentato ISIS sventato a Trieste nel 2024, svelato oggi

IL SANTO DEL GIORNO SAN FRANCESCO D’ASSISI 4 Ottobre S. Francesco nacque ad Assisi il 26 settembre dell'anno 1182 da Pietro Bernardone e da madonna Pica, ricchi commercianti. La sua nascita fu circondata da avvenimenti misteriosi: un m - facebook.com Vai su Facebook

Oggi si celebra: San Francesco d'Assisi http://santodelgiorno.it #santodelgiorno #chiesacattolica #4ottobre2025 #sanfrancescodassisi #assisi #sanfrancesco #giovannidipietrodibernardone - X Vai su X

4 ottobre, santo del giorno: San Francesco d’Assisi - Il 4 ottobre la Chiesa celebra la memoria di San Francesco d’Assisi, uno dei santi più amati e conosciuti in tutto il mondo. Segnala erreemmenews.it

Buon San Francesco, oggi 4 ottobre 2025/ Frasi e immagini per l’onomastico, pensieri e scatti speciali - Buon San Francesco oggi 4 ottobre 2025: scopriamo un po' di frasi, immagini e di pensieri ad hoc per questa giornata speciale da dedicare a tutti i Francesco ... Riporta ilsussidiario.net