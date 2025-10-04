Nei telefoni dei palestinesi scorrono le piazze italiane
Qui a Gaza si vive con un’unica certezza: domani sarà peggio di ieri. Un altro nostro collega è stato ucciso mentre si recava a lavoro, in uno dei nostri ospedali . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Il seminario Onif previsto a ottobre è sponsorizzato da Cellebrite, finita nel mirino per le intrusioni nei telefoni dei palestinesi a Gaza
