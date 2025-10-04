Negramaro Elisa Mengoni Annalisa | tutti i live della nuova stagione del PalaSele
Tempo di lettura: 6 minuti Solo dieci giorni e torna a battere il cuore del fronte del palco di Eboli: con una nuova esaltante stagione spettacolare a cura di Anni 60 produzioni si riaccendono i riflettori del PalaSele pronto ad accogliere le grandi produzioni live e i big del pop italiano. Da ottobre a maggio sono già attesi 13 show per 18 date in calendario, tra grandi ritorni, prime volte, esclusive per il Sud Italia e la Campania, sold out già annunciati, triple e doppie date attesissime. Ed è anche già partita la caccia al biglietto per il primo live già rivelato per il 2027. Si riparte martedì 14 ottobre con il ritorno al PalaSele – dopo ben 6 anni – dei Negramaro e il loro nuovo tour nei palasport. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: negramaro - elisa
I Negramaro infiammano l’Unipol Forum di Assago: tra duetti, messaggi sociali e grandi successi. Ecco la recensione e la scaletta completa. #Negramaro #ForumDiAssago #Elisa #FreePalestine - X Vai su X
Elisa e Giuliano San Giorgio hanno fatto vibrare lo Stadio San Siro con “Ti vorrei sollevare”: un momento magico che resterà nella storia della musica italiana. state guardando il concerto su Canale 5? #elisa #giulianosangiorgi #negramaro #music #sansiro - facebook.com Vai su Facebook
Eboli, torna la grande musica al PalaSele: Negramaro, Mengoni, Elisa e tutti i big della musica italiana: ecco tutti i live - Si riparte martedì 14 ottobre con il ritorno al PalaSele - Lo riporta infocilento.it
Con i Negramaro riparte la stagione dei concerti al PalaSele - Parte fra 10 giorni la nuova stagione dei concerti al PalaSele di Eboli a cura di Anni 60 Produzioni. Lo riporta ansa.it