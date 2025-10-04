Negramaro Elisa Mengoni Annalisa | tutti i live della nuova stagione del PalaSele

Tempo di lettura: 6 minuti Solo dieci giorni e torna a battere il cuore del fronte del palco di Eboli: con una nuova esaltante stagione spettacolare a cura di Anni 60 produzioni si riaccendono i riflettori del PalaSele pronto ad accogliere le grandi produzioni live e i big del pop italiano. Da ottobre a maggio sono già attesi 13 show per 18 date in calendario, tra grandi ritorni, prime volte, esclusive per il Sud Italia e la Campania, sold out già annunciati, triple e doppie date attesissime. Ed è anche già partita la caccia al biglietto per il primo live già rivelato per il 2027. Si riparte martedì 14 ottobre con il ritorno al PalaSele – dopo ben 6 anni – dei Negramaro e il loro nuovo tour nei palasport. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

