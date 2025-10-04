' Ndrangheta operazione Eureka | carcere per 23 persone già ai domiciliari
Dalle prime ore di oggi 4 ottobre, i Carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale e del Comando Provinciale di Reggio Calabria, con il supporto in fase esecutiva dei Comandi Provinciali di Catanzaro, Pescara, Bologna, Brindisi e Roma stanno dando esecuzione a una misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della Dda, nei confronti di 23 persone, già sottoposte alla misura degli arresti domiciliari e imputati nel processo scaturito dall’ operazione Eureka, maxi operazione internazionale contro la ‘ndrangheta. Lo scorso 1 ottobre sono state condannate per vari reati tra cui associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti (con l’aggravante della transnazionalità e dell’ingente quantità), produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, detenzionetraffico di armi anche da guerra, riciclaggio. 🔗 Leggi su Lapresse.it
