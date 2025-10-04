' Ndrangheta | in azione anche i carabinieri di Bologna

Una nuova fase si apre nell'ambito della maxi-operazione "Eureka" contro la 'Ndrangheta: all'alba di oggi, 4 ottobre i carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale (ROS) e dei comandi di Bologna, Catanzaro, Pescara, Brindisi e Roma, stanno eseguendo anche a Bologna misure cautelari in.

ndrangheta azione carabinieri bologna‘Ndrangheta, 23 arresti scattati all’alba dopo la sentenza “Eureka” - Blitz dei Carabinieri del ROS e del Comando Provinciale di Reggio Calabria. Secondo msn.com

'Ndrangheta, operazione Eureka: carcere per 23 persone già ai domiciliari - Dalle prime ore di oggi 4 ottobre, i Carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale e del Comando Provinciale di Reggio Calabria, con il supporto in fase ... Come scrive msn.com

