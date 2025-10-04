' Ndrangheta | in azione anche i carabinieri di Bologna
Una nuova fase si apre nell'ambito della maxi-operazione "Eureka" contro la 'Ndrangheta: all'alba di oggi, 4 ottobre i carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale (ROS) e dei comandi di Bologna, Catanzaro, Pescara, Brindisi e Roma, stanno eseguendo anche a Bologna misure cautelari in. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Carabinieri e DDA in azione: 26 misure cautelari per mafia, estorsione e riciclaggio - X Vai su X
