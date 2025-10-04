Nazionale | Piccoli convocato da Gattuso al posto di Zaccagni Insieme a Kean e a Nicolussi Caviglia
Roberto Piccoli, dopo il suo primo gol in maglia viola, in Conference League, approda in Nazionale. Dove si troverà al fianco di Moise Kean. Motivo? Mattia Zaccagni è stato escluso dall’elenco dei convocati della Nazionale a causa di un infortunio accusato in allenamento, che lo rende indisponibile per le prossime due gare valide per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026 con Estonia (11 ottobre, Tallinn) e Israele (14 ottobre, Udine) L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: nazionale - piccoli
Approvata la mozione contro il Piano nazionale aree interne: "Piccoli comuni condannati allo spopolamento"
Ambrosone: “Chiusure di piccoli negozi è trend nazionale, noi abbiamo fatto e faremo tutto il possibile”
Bando nazionale “Piccoli musei”, per il Musas 2° posto su 600 candidature e 40 mila euro di fondi
UN GOAL PER PICCOLI PASSI! Sabato 11 ottobre alle ore 10:00 Stadio Comunale Tomaso Mariotti – Santa Teresa Gallura La Nazionale Italiana Parlamentari sfida la Squadra per Piccoli Passi in un evento speciale per celebrare il 10° anno dell’associa - facebook.com Vai su Facebook
Secondo posto al bando nazionale ‘Piccoli Musei’ #SantarcangelodiRomagna #Cultura - X Vai su X
Ex Cagliari, Piccoli convocato in Nazionale al posto di Zaccagni! E’ la prima volta per l’attaccante - Roberto Piccoli, ex attaccante del Cagliari ora alla Fiorentina, nella giornata odierna ha ricevuto la sua prima convocazione con la Nazionale italiana Roberto Piccoli, giovane attaccante che quest’es ... Lo riporta cagliarinews24.com
Un altro bergamasco in nazionale: Gattuso convoca Piccoli al posto dell’infortunato Zaccagni - Per l'ex attaccante dell'Atalanta, originario di Ponteranica e oggi alla Fiorentina, si tratta della prima chiamata in azzurro: subentra dopo il ko del capitano della Lazio ... Riporta bergamonews.it