Navetta accoglienza e lezioni con esperti | così il Comune combatte la dispersione scolastica

La giunta comunale di Mondragone ha approvato all’unanimità un pacchetto di interventi volti a contrastare l’evasione e la dispersione scolastica per l’anno 2025-2026. La delibera, approvata il 2 ottobre, prevede l’attivazione di servizi mirati a sostenere gli alunni delle scuole primarie e. 🔗 Leggi su Casertanews.it