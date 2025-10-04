Naufragio nel Canale di Sicilia nove morti | sette in mare due a bordo della nave umanitaria che li ha soccorsi
Nove migranti migranti sono morti in un naufragio. Sette, secondo quanto riferito dai sopravvissuti soccorsi venerdì 3 ottobre da Sos Humanity nel Canale di Sicilia, sono deceduti in mare, mentre due persone sono morte a bordo dell’imbarcazione che li aveva tratti in salvo. Dopo che le autorità italiane avevano inizialmente assegnato il porto di Bari, la nave umanitaria si sta ora dirigendo a Porto Empedocle per far sbarcare i 34 sopravvissuti. “L’assegnazione di un porto lontano non solo era una violazione del diritto marittimo, ma anche disumana”, ha denunciato la Humanity sui social. Il gommone soccorso dalla Ong si trovava nella zona di soccorso maltese, a sud-est di Lampedusa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: naufragio - canale
Lampedusa, naufragio nel Canale: due barche affondate, almeno 27 morti
Naufragio nel Canale di Sicilia: 7 morti in mare e 2 deceduti a bordo della Humanity 1
Dopo il naufragio avvenuto nella notte tra sabato e domenica nel Canale di Sicilia, nel quale si teme siano morte circa 850 persone su una barca di migranti, diversi politici hanno suggerito di iniziare un “blocco navale”: cioè un’azione militare con l’obiettivo di - facebook.com Vai su Facebook
Jacinta, come sta oggi la bambina salvata nel Canale di Sicilia - X Vai su X
Nuovo naufragio nel Canale di Sicilia, Ong: «Sette persone morte in mare e 2 a bordo della nave» - Sette persone sarebbero morte in mare nel Canale di Sicilia, secondo il racconto dei sopravvissuti soccorsi ieri da Sos Humanity. Come scrive lasicilia.it
Jacinta, come sta oggi la bambina salvata nel Canale di Sicilia - A dicembre la sua foto fece il giro del mondo: era l’unica sopravvissuta al naufragio della barca su cui viaggiava. Riporta repubblica.it