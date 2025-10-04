Naufragio nel Canale di Sicilia nove morti | sette in mare due a bordo della nave umanitaria che li ha soccorsi

Nove migranti migranti sono morti in un naufragio. Sette, secondo quanto riferito dai sopravvissuti soccorsi venerdì 3 ottobre da Sos Humanity nel Canale di Sicilia, sono deceduti in mare, mentre due persone sono morte a bordo dell’imbarcazione che li aveva tratti in salvo. Dopo che le autorità italiane avevano inizialmente assegnato il porto di Bari, la nave umanitaria si sta ora dirigendo a Porto Empedocle per far sbarcare i 34 sopravvissuti. “L’assegnazione di un porto lontano non solo era una violazione del diritto marittimo, ma anche disumana”, ha denunciato la Humanity sui social. Il gommone soccorso dalla Ong si trovava nella zona di soccorso maltese, a sud-est di Lampedusa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

