Naufragio nel Canale di Sicilia | 7 morti in mare e 2 deceduti a bordo della Humanity 1

Dayitalianews.com | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragedia nel Mediterraneo. Secondo quanto riportato dai sopravvissuti soccorsi ieri, 3 ottobre, dalla ong Sos Humanity nelle acque del Canale di Sicilia, sette persone hanno perso la vita in mare. Nella notte successiva, altre due persone sono decedute a bordo della Humanity 1, la nave che le aveva tratte in salvo e che è diretta verso Porto Empedocle. Inizialmente, le autorità italiane avevano assegnato Bari come porto di sbarco per i 34 sopravvissuti, una scelta definita dalla ong “violazione del diritto marittimo e disumana”. La tragedia è avvenuta proprio il giorno in cui ricorreva il dodicesimo anniversario del naufragio del 3 ottobre a Lampedusa, costato la vita a 368 persone. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

naufragio nel canale di sicilia 7 morti in mare e 2 deceduti a bordo della humanity 1

© Dayitalianews.com - Naufragio nel Canale di Sicilia: 7 morti in mare e 2 deceduti a bordo della Humanity 1

In questa notizia si parla di: naufragio - canale

Lampedusa, naufragio nel Canale: due barche affondate, almeno 27 morti

naufragio canale sicilia 7Sicilia, ong: "7 migranti morti in un naufragio e 2 a bordo nave" - Lo hanno riferito alcuni sopravvissuti soccorsi ieri nelle acque del Canale di Sicilia dalla ong "Sos Humanity". Lo riporta tg24.sky.it

naufragio canale sicilia 7Ong, 7 migranti morti in naufragio e 2 a bordo nave - Sette persone sarebbero morte in mare, secondo quanto riferito dai sopravvissuti soccorsi ieri da Sos Humanity nel Canale di Sicilia. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Naufragio Canale Sicilia 7