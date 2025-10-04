Naufragio nel Canale di Sicilia | 7 morti in mare e 2 deceduti a bordo della Humanity 1

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragedia nel Mediterraneo. Secondo quanto riportato dai sopravvissuti soccorsi ieri, 3 ottobre, dalla ong Sos Humanity nelle acque del Canale di Sicilia, sette persone hanno perso la vita in mare. Nella notte successiva, altre due persone sono decedute a bordo della Humanity 1, la nave che le aveva tratte in salvo e che è diretta verso Porto Empedocle. Inizialmente, le autorità italiane avevano assegnato Bari come porto di sbarco per i 34 sopravvissuti, una scelta definita dalla ong “violazione del diritto marittimo e disumana”. La tragedia è avvenuta proprio il giorno in cui ricorreva il dodicesimo anniversario del naufragio del 3 ottobre a Lampedusa, costato la vita a 368 persone. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

