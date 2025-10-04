Natale tempo di bontà? A Napoli il cuore batte più forte
Ogni anno, puntuale come le luminarie che accendono le strade e il profumo dei dolci tipici che invade le case, ritorna la domanda: a Natale siamo davvero tutti più buoni? Una frase che si ripete come un mantra, tra spot pubblicitari, film strappalacrime e messaggi d’auguri. Ma quanto c’è di vero in questa convinzione? Per scoprirlo siamo andati a Napoli, città dal cuore grande e dallo spirito autentico, dove il Natale è un rito collettivo che mescola fede, tradizione e umanità. Passeggiando per Spaccanapoli, il centro pulsante della città antica, si avverte un’atmosfera diversa, un calore che va oltre le luci e le decorazioni. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
In questa notizia si parla di: natale - tempo
Natale in pieno agosto: in Abruzzo si accendono le luci, l’albero e la magia fuori tempo
Concorso PNRR 3, bando entro ottobre, 20 giorni di tempo per le istanze, prove prima di Natale, tutto da concludere entro giugno 2026. Le parole di Cozzetto (Anief)
In attesa del terzo capitolo del franchise che arriverà nelle sale giusto in tempo per le vacanze di Natale il prossimo 17 dicembre - facebook.com Vai su Facebook
Primo tempo importante di questo signore qui. Marco #Palestra davvero incontenibile contro il Lecce, l'assist è solo la ciliegina sulla torta. La #Juve, come altri club in Italia, continua a monitorarlo. - X Vai su X
Natale 2025 a Napoli: Villaggio di Babbo Natale in piazza Plebiscito e 150 km di luminarie - Mancano poco più di 100 giorni al Natale 2025, ma il Comune di Napoli ha già il programma per illuminare la città per le prossime festività natalizie. Secondo fanpage.it
«Illuminiamo Napoli 2025»: ecco le luci di Natale dal 15 novembre fino al 7 gennaio - Oltre 150 chilometri di luci, addobbi tridimensionali e grandi alberi, illumineranno le festività natalizie grazie all’iniziativa “Illuminiamo Napoli 2025”, realizzata attraverso un protocollo ... ilmattino.it scrive