Ogni anno, puntuale come le luminarie che accendono le strade e il profumo dei dolci tipici che invade le case, ritorna la domanda: a Natale siamo davvero tutti più buoni? Una frase che si ripete come un mantra, tra spot pubblicitari, film strappalacrime e messaggi d’auguri. Ma quanto c’è di vero in questa convinzione? Per scoprirlo siamo andati a Napoli, città dal cuore grande e dallo spirito autentico, dove il Natale è un rito collettivo che mescola fede, tradizione e umanità. Passeggiando per Spaccanapoli, il centro pulsante della città antica, si avverte un’atmosfera diversa, un calore che va oltre le luci e le decorazioni. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Natale, tempo di bontà? A Napoli il cuore batte più forte