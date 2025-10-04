Nasconde il cadavere mummificato della madre | il pm chiede la libertà vigilata il tribunale rigetta

Il gip del Tribunale di Bergamo Michele Ravelli ha respinto la richiesta avanzata dal pubblico ministero Giulia Angeleri di disporre la libertà vigilata nei confronti di P.B., la 61enne indagata per aver nascosto in casa per oltre un anno il cadavere della madre centenaria Francesca Pettinato. Una misura, quella della libertà vigilata al domicilio, con obbligo di restare sotto l’osservazione dei servizi psichiatrici territoriali, nell’ottica del pm pensata per tutelare la donna quando lascerà il reparto di Psichiatria dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Recentemente, è stata giudicata totalmente incapace di intendere e volere dal consulente della pm, il dottor Massimo Biza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Nasconde il cadavere mummificato della madre: il pm chiede la libertà vigilata, il tribunale rigetta

In questa notizia si parla di: nasconde - cadavere

Avvelena un imprenditore di Torino e nasconde il cadavere: dopo 9 anni arrestato l’assassino di Momcilo Bakal

Avvolge il cadavere del suo neonato in un asciugamano e lo nasconde in un armadio: arrestata studentessa di 21 anni

Partorisce e nasconde il cadavere del suo bambino nell’armadio della residenza universitaria: arrestata 21enne

Nella zona della spiaggia di tufo di Posillipo viene ritrovato cadavere Padre Angelo. Era un prete molto amato. Ma quali segreti nasconde la sua morte? Quali confessioni avrebbe potuto rendere il gesuita se fosse stato interrogato dalla polizia? E mentre il co - facebook.com Vai su Facebook

#Bergamo, donna morta in casa da un anno: figlia nasconde il cadavere - X Vai su X

Bergamo, figlia nasconde madre morta in casa per un anno: i risultati della perizia psichiatrica - Scoperta choc a Bergamo: la figlia nasconde la madre morta per un anno. Secondo notizie.it

Bergamo, figlia nasconde per un anno il cadavere della madre. E continua a percepire la pensione e usare i permessi 104 - La scoperta è stata fatta dalle forze dell’ordine mercoledì 10 settembre. Scrive ilfattoquotidiano.it