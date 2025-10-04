Nasce il Circolo Matteotti di Arezzo | incontro con Lia Quartapelle
Il Circolo Matteotti di Arezzo si riunisce lunedì 6 ottobre alle ore 17:30 alla Libreria Edison (Piazza Risorgimento, 31) per approvare ufficialmente la nascita del circolo e discutere delle prime iniziative culturali e pubbliche che lo vedranno coinvolto. Il Circolo Matteotti di Arezzo è un. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: nasce - circolo
Nasce il circolo di Livorno e provincia del movimento politico "Partiamo da qui"
Fèlsina, nasce ’Il Circolo’ wine club riservato ai veri appassionati
Nasce il “Circolo Tennistavolo Brindisi”: corsi per tutte le età e ambizioni agonistiche
Nasce il nuovo DOPOSCUOLA a Polverara: firmata l’intesa tra Comune e Parrocchia. “NOI INSIEME” Venerdì scorso, presso i locali parrocchiali rinnovati del Circolo NOI, si è svolta la giornata inaugurale del nuovo progetto di doposcuola per i bambini della - facebook.com Vai su Facebook
A Bergamo nasce il Circolo Matteotti, presentazione il 19 settembre - Pochi mesi dopo la nascita del circolo milanese, anche nel capoluogo orobico si lavora per l’evento di lancio dello “Spazio di Cultura riformista”, previsto ... Scrive bergamonews.it
Il “battesimo” del Circolo Territoriale aderente alla rete del Circolo Matteotti di Milano - L'evento venerdì nell'ambito della mostra «Memoria e Libertà» voluta da Acli di Arezzo e Circolo Matteotti, aperta alla libreria Edison in piazza Risorgimento Arezzo, 11 settembre 2025 – Una mostra ad ... Come scrive lanazione.it