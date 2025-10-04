Napoli tre rapine in poche ore | arrestato 25enne incastrato dalle telecamere

Tre rapine violente in una sola notte, tra minacce, aggressioni e fughe. È finita con l’arresto la scia di colpi messi a segno da un 25enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto gravemente indiziato dei reati di rapina e lesioni personali aggravate. Il . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, tre rapine in poche ore: arrestato 25enne incastrato dalle telecamere

